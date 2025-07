Zeugenaufruf: Mehrere Autos in Mittweida beschädigt und besprüht

Mittweida - In Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) wurden mehrere Autos beschädigt und besprüht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen .

Auch im Bereich des Mittweidaer Bahnhofs waren Kriminelle zugange gewesen. Dort wurden zwei Autos (Ford, Dacia) besprüht und ein Außenspiegel an einem Audi beschädigt.

Bei einem am Schwanenteich geparkten Madza eines weiteren Mittweidaer wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Die Kosten für die Reparatur dürften bei mehreren hundert Euro liegen.

Der erste Fall wurde der Polizei am frühen Mittwochmorgen bekannt. Gegen 5.40 Uhr meldete eine Frau, dass Unbekannte ihren Toyota auf der Maxim-Gorki-Straße beschädigten. An dem Toyota war ein Seitenspiegel abgeschlagen worden. Schaden: schätzungsweise 150 Euro.

Doch nicht nur beschädigte Autos wurden der Polizei gemeldet, sondern auch beschmierte Wagen. So wurde ein Peugeot mit roter sowie grüner Farbe an der Motorhaube sowie an der Rückseite des Autos besprüht. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 2000 Euro.

Der Streifenwagenbesatzung fielen am Mittweidaer Bahnhof zudem mehrere Graffiti auf. Nach einem ersten Überblick wurden dort Fahrkartenautomaten, Fahrpläne, eine Packstation und die Gebäudefassade beschmiert. Die Täter sprühten dabei mittels roter Farbe jeweils SS-Runen (Maße: circa 20 mal 20 Zentimeter).



Angaben zum eingetretenen Sachschaden auf dem Bahnhofsgelände sind derzeit laut Informationen der Polizeidirektion Chemnitz noch nicht bekannt. Diese dürften sich jedoch mindestens auf mehrere tausend Euro beziffern. Die Ermittlungen hierzu übernimmt die Bundespolizeiinspektion Chemnitz.



Die Polizei sucht nun nach Zeugen, insbesondere Anwohnern, die an den angegebenen Örtlichkeiten Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 03727 980-0 im Polizeirevier Mittweida entgegengenommen.