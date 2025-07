Besorgte Zeugen schlagen Alarm: Schwarzer Rauch steigt aus chinesischem Restaurant auf

Köln/Leverkusen - Nach einem Brand in einem chinesischen Restaurant in Leverkusen hat die Kölner Polizei Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen .

Alles in Kürze

Zum Zeitpunkt des Feuers hielten sich glücklicherweise weder Gäste noch Angestellte in dem chinesischen Lokal auf. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatten mehrere besorgte Anwohner am frühen Dienstagmorgen gegen 6 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie auf den dichten schwarzen Rauch aufmerksam wurden, der aus dem Lokal in der Saarstraße in Leverkusen-Schlebusch aufgestiegen war.

Glücklicherweise hielten sich zu diesem Zeitpunkt weder Gäste noch Personal in dem Restaurant auf. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr brachte jedoch mehrere Anwohner aus den Wohnungen über dem Lokal ins Freie. "Verletzt wurde niemand", berichtete der Sprecher.

Während der knapp zwei Stunden andauernden Löscharbeiten durch die Kameraden sperrte die Polizei den Bereich rund um das Restaurant weiträumig ab. Zudem leiteten die Beamten Ermittlungen zur Ursache des Brandes ein.

Zum jetzigen Zeitpunkt könne ein Fremdverschulden nicht ausgeschlossen werden, wie es weiter hieß. Die Ermittler sind daher auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise zum Zeitpunkt des Brandes rund um das Lokal verdächtige Beobachtungen gemacht haben.