Zigarettenautomat gesprengt: Trümmerteile auf der ganzen Straße verteilt

Lichtenstein - Nächtlicher Knall in Lichtenstein (Landkreis Zwickau )! Dort haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten gesprengt.

Wer hat in der Nacht einen Knall wahrgenommen oder kann sachdienliche Angaben machen? Meldet Euch bei der Kriminalpolizei Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428 4480 .

Es wurden laut Polizei Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 7500 Euro.

Die Detonation war in der Nacht zu Samstag in der Straße des Friedens.

Doch nicht nur das! In der Nacht von Donnerstag auf Freitag rissen unbekannte Täter in Mülsen einen Zigarettenautomaten an der Dresdner Straße von der Wand ab.

Die Beute: Zigaretten und Bargeld in unbekannter Höhe. Auf circa 5000 Euro wird der Stehlschaden geschätzt, der Sachschaden beträgt circa 1000 Euro.

Wer konnte die Tat beobachten? Sachdienliche Hinweise werden im Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375 428 102 entgegengenommen.