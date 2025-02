12.02.2025 16:31 Mann stellt Raserin zur Rede: Plötzlich prügelt sie auf ihn ein

Ein Mann wies am Dienstag eine Autofahrerin in Zörbig wegen ihres Tempos in einer verkehrsberuhigten Zone zurecht - und kassierte dafür Prügel.

Von Juliane Bonkowski

Zörbig - Da hatte aber jemand eine kurze Zündschnur: Ein Mann wies am Dienstag eine Autofahrerin im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wegen ihres Tempos in einer verkehrsberuhigten Zone zurecht - und kassierte dafür Prügel. In einer verkehrsberuhigten Zone soll eine Autofahrerin (52) zu schnell gefahren sein. Von Einsicht allerdings keine Spur. (Symbolbild) © Bildmontage: 123RF/sutichak, Uwe Anspach/dpa/dpa-tmn Während eines Spaziergangs mit seinem Hund sei dem 26-Jährigen gegen 13.30 Uhr in der Ackerstraße in Zörbig ein VW aufgefallen, der zu schnell gewesen sein soll, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Weil es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich handelte, wollte der Mann die Fahrerin (52) zur Rede stellen, trat vor den Wagen und schlug mit der Faust auf die Motorhaube. Doch offenbar stoppte die Frau das Auto nicht - es rollte auf den Fußgänger zu, es kam zum Zusammenstoß, der 26-Jährige stürzte. Polizeimeldungen Getötete Frau in Offenburg: Soko gibt neue Details zum Opfer bekannt! Die mutmaßliche Raserin dachte aber offenbar gar nicht daran, ihm zu helfen. Stattdessen stieg sie aus dem VW aus "und ging auf den Mann los", so ein Sprecher. "Es folgten Beschimpfungen, Schläge und Tritte." Äußerliche Verletzungen habe er nicht davongetragen, am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 50 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

