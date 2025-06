Zoll filzt unversteuerte Zigaretten - und findet ausgefallenes Versteck

In den Geschäften wurden dabei rund 7300 unversteuerte Zigaretten, 200 Vapes, über vier Liter Substitute für Tabakwaren und 31 Dosen Oraltabak entdeckt - Letzterer darf in Deutschland gar nicht verkauft werden.

So kontrollierte die zuständige Einheit Lebensmittelgeschäfte in Bernburg und Aschersleben ( Sachsen-Anhalt ) sowie einen Imbiss im Salzlandkreis.

Im Salzlandkreis wurden demnach Zigaretten in Mülleimern versteckt, in Halle fand man Teile der illegalen Ware in einer Mikrowelle sowie in einem Gaskocher.

Es wurden insgesamt sechs Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhehlerei und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der fehlenden Mitwirkung eines Geschäftsinhabers eingeleitet.