Zu hohe Flüchtlingskosten: Zwölf Landkreise klagen gegen Thüringen

Erfurt - Ein Dutzend Landkreise in Thüringen haben genug und wollen gegen die Kostenregeln bei der Flüchtlingsversorgung klagen.

Am Mittwochabend schloss sich dann noch der Ilm-Kreis der Klage an.

Wie das Landratsamt in Arnstadt erklärte, soll die Klage noch in diesem Monat am Thüringer Verfassungsgericht eingereicht werden.