Zu schnell unterwegs: Polizei stellt über 600 Verstöße bei Kontrollen auf A4 und A72 fest

Am schnellsten war ein Autofahrer auf der A72 unterwegs: Er raste mit 165 km/h an der Kontrolle vorbei. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

So stellte die Polizei am Freitag von 7 bis 11 Uhr Kontrollen auf der A72 in Richtung Leipzig auf und registrierte bereits in den vier Stunden bei insgesamt 5237 Fahrzeugen 350 Geschwindigkeitsüberschreitungen, 150 davon im Bußgeldbereich.

Spitzenreiter war ein Autofahrer (Hersteller derzeit nicht bekannt), der bei erlaubten 100 km/h mit 165 Sachen unterwegs war.

"Für diesen Verstoß sieht der Bußgeldkatalog ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, einen Monat Fahrverbot sowie zwei Punkte im Verkehrszentralregister vor", teilte die Polizei mit.

Am Sonntag wurde dann der Zubringer der A4 zur A72 im Zeitraum von 10 bis 14 Uhr kontrolliert. Insgesamt 5078 passierten die Messstelle, 224 von ihnen hielten sich nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 100 km/h.

Der höchste Verstoß wurde bei einem Audi mit 128 km/h gemessen.