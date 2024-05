Zwei Autos angezündet: Polizei stoppt mutmaßlichen Brandstifter!

Bergisch Gladbach - Gleich zweimal wurden in der Nacht zum heutigen Mittwoch Autos in Bergisch Gladbach angezündet. Die Polizei konnte nach kurzer Fahndung einen Verdächtigen festnehmen.

Der Chevrolet stand bereits zu großen Teilen in Flammen als die Einsatzkräfte den Wagen erreichten. © Polizei Rheinisch Bergischer Kreis

Wie die Beamten mitteilten, war gegen 2.30 Uhr der Notruf aus dem Stadtteil Lustheide bei der Feuerwehr eingegangen.

Als die Einsatzkräfte im Buchweizenweg eintrafen, brannte dort bereits ein Chevrolet. Aus dem Heck schlugen hohe Flammen. Verletzt wurde niemand.

Nur wenige Meter weiter waren an einem Mercedes ebenfalls Brandspuren am Seitenspiegel zu erkennen. Außerdem wurde in der "Vürfelser Kaule" eine Mülltonne angezündet.

Da alles darauf hindeutete, dass der Täter noch in der Nähe war, leitete die Polizei umgehend eine Fahndung ein. Kurz darauf konnte ein 24-jähriger Mann in der Nähe vorläufig festgenommen werden.

Bei der anschließenden Kontrolle fand die Polizei nicht näher genannte Hinweise darauf, dass er der Brandstifter sein könnte. Zudem war der Tatverdächtige alkoholisiert. Deshalb wurde von dem Mann auch eine Blutprobe für die weiteren Ermittlungen genommen.