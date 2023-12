29.12.2023 12:59 Betrunkene klauen Deko aus Restaurant und klettern damit Bahngleise am Hauptbahnhof hinauf

Zwei betrunkene Männer kletterten am Donnerstag in Leipzig eine Leiter an den Bahngleisen am Hauptbahnhof hoch.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Zwei betrunkene Männer kletterten am Donnerstagvormittag auf dem Leipziger Hauptbahnhof unerlaubt eine Leiter an den Bahngleisen hoch. Die alarmierte Polizei machte sich zügig auf den Weg zu den Männern und erwischte sie auch noch auf frischer Tat, berichtete die Bundespolizeiinspektion Leipzig. Sie forderten die beiden 20-Jährigen auf, von der Leiter herunterzukommen. Unten angekommen kontrollierten die Beamten die beiden Trunkenbolde. Das gefiel einem allerdings überhaupt nicht. Prompt fing der bereits polizeibekannte Mann an, die Polizisten zu beleidigen und anzugreifen. Daraufhin wurde er festgenommen und zur Wache gebracht. Der Mann hörte ebenfalls auf dem Weg dorthin nicht auf, die Beamten zu beleidigen und zu bedrohen. "Auch sein Begleiter musste mit zur Wache, da sich inzwischen herausgestellt hatte, dass die beiden kurz zuvor in einem Schnellrestaurant im Leipziger Hauptbahnhof Papierschlangen gestohlen und sich umgehangen hatten", berichtete Polizeisprecher Jens Damrau. Beide Männer müssen sich nun für den Diebstahl und den unerlaubten Aufenthalt in den Bahnanlagen verantworten. Der Angreifer bekam darüber hinaus noch eine Anzeige wegen Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.

