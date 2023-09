Zwei Frauen belästigt und vor Kindergarten entblößt: Drei Sexualverbrechen an einem Tag!

Dresden - Am Donnerstag kam es in Dresden zu drei beschämenden Sexualstraftaten . In einem Fall sucht die Polizei nach Zeugen .

Gleich dreimal hatte es die Dresdner Polizei am Donnerstag mit Sexualdelikten zu tun. (Symbolbild) © Norbert Neumann

Zunächst griff die Polizei einen 65-jährigen Mann in Klotzsche auf, der sich gegen 12.10 Uhr vor einem Kindergarten an der Binzer Straße entblößt und an seinem Gemächt gefummelt hatte, gab die Polizeidirektion Dresden am Freitagnachmittag bekannt.

Zeugen hatten die Polizei alarmiert, die den Exhibitionisten kurze Zeit später ausfindig machen konnte.

Am Abend ereignete sich in der Neustadt dann der nächste Vorfall, als eine 17-Jährige gegen 18.25 Uhr in einem Lokal von einer 38-jährigen Frau sexuell belästigt worden ist.

Mit zwei Promille auf dem Kessel vergriff sich die erwachsene Frau an der Minderjährigen. Auch sie konnte kurze Zeit später von der Polizei gestellt werden.

Als eine 25-Jährige gegen 23.35 Uhr im Großen Garten mit ihrem Hund Gassi ging, wurde sie von einem als muskulös, kräftig und circa 1,90 Meter groß beschriebenen Mann mit kurzen Haaren gegen einen Baum gedrückt. Während die Frau sich zu wehren versuchte, griff der Täter unter ihren Pullover.