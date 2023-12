Zwei Männer in Mannheim durch Messer sowie Schusswaffe lebensgefährlich verletzt!

Die Polizei nahm am Freitag die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls auf. (Symbolbild) © Torsten Silz/dpa

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten, sollen ein 32-Jähriger und ein 28-Jähriger am Freitag gegen 1.14 Uhr in Streit geraten sein. An einer Haltestelle in der Schwetzinger Straße soll der Ältere ein Messer gezogen und mehrfach auf den Oberkörper seines Bekannten eingestochen haben.

Außerdem soll ein Schuss gefallen sein, durch den der 32-Jährige schwer verletzt wurde. Woher die Schusswaffe kam und wer geschossen hat, ist bisher noch unklar.

Der 32-Jährige und zwei bislang unbekannte Zeugen sollen daraufhin gemeinsam in Richtung Hauptbahnhof geflüchtet sein. Von dort rief der 32-Jährige selbst die Rettungsleitstelle und teilte mit, angeschossen worden zu sein. Die beiden Zeugen flüchteten.

Der 28-Jährige blieb verletzt an der Haltestelle und rief ebenfalls den Notruf. Beide Männer kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht inzwischen nicht mehr.