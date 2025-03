Zwei Männer mit Softairwaffen in Mittelsachsen unterwegs

Penig - Am Dienstagabend waren zwei Männer mit Softairwaffen in Penig ( Mittelsachsen ) unterwegs.

Mithilfe der Zeugenhinweise fand die Polizei die beiden Männer. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie die Polizei mitteilte, gingen die ersten Hinweise auf die beiden Männer gegen 18 Uhr ein.

Laut Zeugen waren sie mit Maschinenpistolen in Richtung Markt unterwegs. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, konnten sie die beschriebenen Personen dort jedoch nicht antreffen.

Wenig später tauchte in den sozialen Netzwerken auch ein Video von dem Duo auf. Mithilfe weiterer Hinweise konnte die Polizei die beiden Männer daraufhin in einer Wohnung in der Zöllnergasse antreffen.

Auch die im Video ersichtlichen Waffen wurden gefunden und sichergestellt. Dabei handelte es sich um zwei handelsübliche Softairwaffen.

Bei dem Duo handelte es sich um zwei Slowaken im Alter von 27 und 29 Jahren.