13.08.2023 14:45 Zwei Prügeleien am Wochenende: Polizei will durchgreifen

In Burg im Jerichower Land gab es am Wochenende gleich zwei Fälle einer Prügelei. Polizei kündigt an, die Täter zur Verantwortung ziehen zu wollen.

Von Robert Lilge

Am vergangenen Freitag und Samstag haben sich in Burg (Landkreis Jerichower Land) mehrere Personen in eine Prügelei verstrickt. In Burg (Landkreis Jerichower Land) kam es am Freitag und Samstag zu zwei Prügeleien mit verletzten Personen. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat Die erste Meldung einer gewaltbereiten Auseinandersetzung ging bei der Polizei am Freitag um 23.33 Uhr ein. In der Schartauer Straße haben die ausgerückten Beamten direkt eine größere Personengruppe entdeckt, die sich verbal attackierte. Eine Frau gab ihnen gegenüber an, dass sie von etwa fünf bis sieben Personen mit einer Flasche beworfen wurde. Sie sei dabei an ihrem linken Schulterblatt verletzt worden. Obwohl nicht festgestellt werden konnte, wer die Flasche geworfen hatte, wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Gleich einen Tag später wurden die Beamten um 18.36 Uhr in die Martin-Luther-Straße gerufen. Auch hier wurde eine Prügelei gemeldet. Beim Eintreffen der Ordnungshüter konnten circa 15 bis 20 Personen auf dem Parkplatz eines Supermarktes angetroffen werden. Polizei will durchgreifen und Täter ermitteln Die Polizei im Jerichower Land nimmt die Prügeleien ernst und will die Täter ermitteln. (Symbolbild) © 123RF/chalabala Auch hier soll es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer zehnköpfigen Gruppe gekommen sein. Diese sollen zeitgleich auf den 18-Jährigen eingeschlagen haben. Durch Zeugenaussagen stellte sich heraus, dass vor allem zwei Personen aus der Gruppe besonders aggressiv daherkamen. Sie hatten immer wieder gezielt auf den Kopf des Opfers eingewirkt, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit. Aufgrund couragierter Zeugen wurde ein weiteres Einprügeln auf den Mann verhindert. Beide Fälle vom Wochenende nimmt die Polizei zum Anlass, zu betonen, dass solche Gewalttaten in keinster Weise toleriert werden und alles dafür getan wird, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Zeugen, die eine der beiden Taten beobachtet haben, können sich direkt im Polizeirevier in Burg oder unter der Telefonnummer 03921/9200 bei ihnen melden.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/Angela Rohde, 123rf/anawat