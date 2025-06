Zwei Straftaten in einer sächsischen Stadt: Jagt die Polizei dieselben Täter?

Bad Düben - Die Kriminalpolizei Leipzig bittet in zwei Fällen, die im Dezember 2024 und Januar 2025 im sächsischen Bad Düben geschehen sind, um Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat etwas gesehen oder gehört oder hat konkrete Hinweise?

Alles in Kürze

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bad Düben

Der erste Fall hat sich am Abend des 8. Januar 2025 ereignet. Im Heideweg in Bad Düben wurden drei Fahrzeuge in Brand gesetzt.

Die Feuerwehr wurde gegen 19.30 Uhr über das Feuer informiert und konnte es zügig unter Kontrolle bringen. Trotzdem entstand ein Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro.

Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandlegung aus und richtet sich jetzt an die Bevölkerung: Wer hat am 8. Januar 2025 zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes beobachtet? Wer kann insbesondere Angaben zu einem dunklen Fahrzeug mit Fahrzeugführer machen, das zur Tatzeit auf der Bundesstraße 2 abgestellt war?

Außerdem ermittelt die Polizei aktuell zu einer gefährlichen Körperverletzung im Außenbereich der DRK Rettungswache im Postweg von Bad Düben. Dort erlitt ein Mann am 15. Dezember 2024 gegen 19.45 Uhr Verletzungen durch einen Angriff mit einer Eisenstange.