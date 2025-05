Zwickau: Unfallflucht und zwei betrunkene Radfahrer

Zwickau - Nach einem Unfall in Zwickau sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei sucht nach dem geflüchteten Autofahrer. (Symbolbild) © 123rf/rissix

Am Samstagabend war ein 35-jähriger Fahrradfahrer gegen 17.30 Uhr auf der Straße Am Hammerwald in Richtung Muldestraße unterwegs.

Dort wurde er von einem bisher unbekannten Autofahrer überholt und dabei gestreift. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den 35-jährigen Deutschen zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der verletzte Radfahrer alkoholisiert unterwegs war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,82 Promille.