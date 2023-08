Streit eskaliert mitten auf A73! Drei Menschen mit Messer verletzt

Rödental - Drei Menschen sind bei einer Auseinandersetzung auf der A73 bei Rödental in Bayern verletzt worden.

Die Ermittlungen der Polizei nach dem folgenschweren Zwischenfall auf der A73 bei Rödental dauern auch weiterhin an. © News5/Merzbach

Bei den Streitigkeiten am Freitagabend im Landkreis Coburg sei auch ein Messer eingesetzt worden, erklärte ein Polizeisprecher zu dem Geschehen, welches sich an oder in einem Renault Kleinbus mit rumänischem Kennzeichen abgespielt hat.

Der erschreckende Vorfall im Freistaat habe sich demnach zwischen den Anschlussstellen Rödental und Ebersdorf mitten auf der Autobahn ereignet.

Nähere Angaben zum Ablauf wollte der Sprecher vor Ort zunächst allerdings dazu nicht machen.

Auch ein Hubschrauber war über der A73 im Einsatz, flüchtig soll allerdings niemand sein.