Duo grölt ausländerfeindliche Parolen und geht mit Pfefferspray auf Anwohner los

Hamburg - Rassistischer Vorfall in Hamburg ! In der Nacht zu Freitag sollen zwei Personen im Stadtteil Ottensen ausländerfeindliche Parolen gegrölt und letztlich auch Menschen mit Pfefferspray angegriffen haben.

Der Polizei ist der Vorfall bekannt. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie in einem Beitrag auf Instagram zu lesen ist, hatten zwei Männer in einem Auto mit schleswig-holsteinischem Kennzeichen in der Ottensener Hauptstraße geparkt, "L’Amour toujours" abgespielt und dazu lauthals "Ausländer raus" gegrölt.

Ein Anwohner mit Migrationshintergrund soll daraufhin das Duo angesprochen und sie aufgefordert haben, dies zu unterlassen. Ihre Reaktion: Sie wurden aggressiv und sollen ihn massiv beleidigt haben.

Als weitere Personen hinzukamen, wurde die Menge von den beiden Männern mit Pfefferspray angegriffen. Anschließend machten sie sich aus dem Staub.

TAG24 hakte bei der Polizei nach. Ein Sprecher erklärte auf Nachfrage, dass der Vorfall bekannt sei und das Landeskriminalamt den Sachverhalt prüft.

Unter dem Beitrag hatte sie sich ebenfalls zu Wort gemeldet. "Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden! Sobald Ihnen Straftaten bekannt werden, bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr, sondern wählen Sie unseren Notruf unter 110!", hieß es in dem Kommentar.