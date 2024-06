Schon wieder "L'amour toujours"! Ermittlungen wegen rassistischen Gesängen

Mönchengladbach - Nach dem Sylt-Skandal ermittelt der Staatsschutz nun auch wegen möglichen rassistischen Gesängen und Parolen bei einer Geburtstagsfeier in Mönchengladbach.

Die Ermittlungen der Polizei laufen. Gegen wen der Staatsschutz ermittle, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage nicht. Die Ermittlungen seien am Anfang.

Demnach seien die Beamten noch am Abend zu der Feier aufgebrochen und hätten dort die Personalien der etwa 30 anwesenden Gäste festgestellt. Außerdem wurde die Veranstaltung aufgelöst.

Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Zuvor hatten die Beamten am späten Samstagabend von einer Anwohnerin den Hinweis erhalten, dass rassistische Parolen zur Melodie von "L'amour toujours" auf der Geburtstagsparty eines 18-Jährigen in einer Kleingartenanlage zu hören gewesen sein sollen.

Das Lied "L'amour toujours" steht in letzter Zeit immer wieder in Verbindung mit rassistischen Gesängen. Größere Aufmerksamkeit erhielt kürzlich ein Video zu einem Vorfall in einem Lokal auf der Nordseeinsel Sylt, worauf Gäste zu dem Lied rassistische Parolen grölen.