Nazi-Parolen zu "L'amour toujours": Zwei neue Vorfälle in Mecklenburg-Vorpommern

Bei einem Fest in Banzkow sollen die rassistischen Parolen skandiert worden sein. (Symbolbild) © Raphael Schaller/Unsplash

Demnach spielte sich der erste am Pfingstwochenende in Banzkow im Landkreis Ludwigslust-Parchim ab. In sozialen Netzwerken werden demnach Videos verbreitet, die anscheinend von einer Veranstaltung in der 2700 Einwohner großen Gemeinde stammen.

Die Aufnahme zeigt nach Polizeiangaben mehrere Menschen, die zur Melodie von "L'amour toujours" mutmaßlich volksverhetzende Parolen grölen. Dabei geht es vermutlich um die seit dem Nazi-Eklat im Pony Club auf Sylt bundesweit bekannt gewordene Parole "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus".

Ein Zeuge informierte die Polizei. Die Ermittler haben bereits zwei Videosequenzen aus sozialen Netzwerken als Beweismittel gesichert werden.

Der Staatsschutz ermittelt und sucht nach weiteren Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 038208 - 888 2224 oder bei der Onlinewache unter portal.onlinewache.polizei.de entgegengenommen.