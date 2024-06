04.06.2024 07:10 5.080 L'amour toujours-Plage: Überall singen Menschen "Ausländer raus"

Mehrere Gruppen von Menschen stimmten am Wochenende in Leipzig und Umgebung zur Melodie von Gigi D'Agostinos (56) Hit "Ausländer raus"-Gesänge an.

Von Petra Nacht

Leipzig/Bad Düben - Egal ob auf dem Stadtfest oder im Hinterhof: Mehrere Gruppen von Menschen stimmten am Wochenende in Leipzig und Umgebung zur Melodie von Gigi D'Agostinos (56) Hit "Ausländer raus"-Gesänge an. Die Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung Als die Polizei in der Nacht auf Samstag am Festzelt in Bad Düben ankamen, waren die Parolen verstummt. (Symbolbild) © 123RF/sir270 Nachdem der Rassismus-Eklat auf Sylt für Aufmerksamkeit gesorgt hatte, kam es in den vergangenen Tagen zu immer mehr Nachahmern des Videos - auch in der Messestadt und den umliegenden Landkreisen So stimmte ein Unbekannter im nordsächsischen Bad Düben nach offiziellem Ende des Stadtfests am Freitag zur Melodie von "L'amour toujours" "Ausländer raus"-Rufe an. Wie die Polizei mitteilte, stiegen in der Nacht zu Samstag gegen 1.20 Uhr immer mehr Menschen ein, bis schließlich mehrere Personen im Festzelt fremdenfeindliche Parolen sangen. Rassismus Rassistische Parolen auf Schützenfest: Fünf junge Männer im Fokus, Staatsschutz ermittelt! "Als sich die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Eilenburg dem Festzelt näherten, verstummten die Gesänge", so Polizeisprecherin Susanne Lübcke. Männer grölen fremdenfeindliche Parolen in Leipziger Hinterhof Auch in Leipzig kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem ähnlichen Vorfall. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Volksverhetzung. (Symbolbild) © 123rf/robertkuehne Auch im Leipziger Stadtteil Großzschocher kam es in der Nacht von Samstag zu Sonntag zu einem ähnlichen Vorfall. Wie die Polizei bekannt gab, teilte eine Anruferin gegen 1 Uhr über den Notruf mit, dass im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Dieskaustraße mehrere Personen "L'amours toujours" abspielten und dazu rassistische Parolen sangen. Den Einsatzkräften des Polizeireviers Leipzig-Südwest gelang es daraufhin, zehn Deutsche im Alter von 20 bis 52 Jahren festzustellen. Rassismus Nach Rassismus-Eklat und Nazi-Parolen auf Sylt: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen drei Verdächtige In beiden Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen Volksverhetzung aufgenommen.

Titelfoto: 123RF/sir270