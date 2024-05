Rassismus-Eklat von Sylt findet weitere Nachahmer im Ländle

Die Polizei im südbadischen Überlingen musste wegen fremdenfeindlicher Äußerungen tätig werden. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Zwei Männer sollen basierend auf dem Party-Song "L'amour toujours" von Gigi D’Agostino rechtsextreme Texte in einer Gaststätte in Überlingen (Bodenseekreis) gesungen haben, sagte ein Polizeisprecher am heutigen Freitag. Auch an einem Grillplatz in Korb (Rems-Murr-Kreis) kam es laut einer Polizei-Meldung zu einem ähnlichen Vorfall.

Nach dem Vorkommnis am Donnerstag in Überlingen sind die Männer im Alter von 25 und 31 Jahren von Angestellten der Gaststätte verwiesen worden.

Später seien die Tatverdächtigen in einer Bar in eine Schubserei verwickelt gewesen, zu der die Polizei gerufen wurde.

Zeugen hätten die beiden wiedererkannt. Alkoholvortests bei den Männern ergaben Werte von 1,5 und über zwei Promille.