Rassistische Parolen zu Partyhit: Mehrere Vorfälle in Sachsen-Anhalt bekannt

Magdeburg - Rassistische Gesänge zu einem Partyhit auch in Sachsen-Anhalt : Das Innenministerium weiß von sieben Ereignissen, bei denen in jüngerer Zeit zu "L'amour toujours" von Gigi D'Agostino (56) und anderen Liedern volksverhetzende Inhalte skandiert wurden.

Über die sozialen Netzwerke sei zudem polizeilich bekannt geworden, dass in Magdeburg am 15. November 2023 im öffentlichen Raum zu einem Lied "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" gerufen wurde.

Am 26. November 2023 wurde dies in Zerbst/Anhalt auf einer Tanzveranstaltung skandiert; zu "L'amour toujours".

In Sachsen-Anhalt sei beispielsweise am 1. Januar 2024 in Brücken-Hackpfüffel im Landkreis Mansfeld-Südharz auf einer privaten Feier mehrfach der Wortlaut "Ausländer raus, Ausländer raus, Deutschland den Deutschen" zu einem Lied mitgesungen worden.

Innenministerin Tamara Zieschang (53, CDU) sieht in den Vorfällen ein tiefgreifendes Problem. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Augenscheinlich wurden seit Wochen und Monaten ausländerfeindliche Parolen zu dem Lied 'L'amour toujours' skandiert, ohne dass dies zuvor allgemein bekannt wurde", sagte Innenministerin Tamara Zieschang (53, CDU).

"Die Landespolizei wird in jedem Fall und auch bei mehrere Wochen zurückliegenden Vorfällen konsequent Ermittlungsverfahren einleiten."

Zieschang betonte: "Hier offenbart sich allerdings ein grundlegendes gesellschaftspolitisches Problem. Das gilt für die, die mitsingen und für die, die zuhören und nichts sagen. Dem kann nicht allein mit Mitteln der Polizei begegnet werden. Das Problem ist tiefgreifender und kann keinesfalls auf ein paar armselige Sylt-Schnösel reduziert werden."

In den vergangenen Tagen gab es zudem mehrere vergleichbare Fälle, etwa am Sonntag auf einer Festveranstaltung in Weißenfels, Ortsteil Leißling, und am Montag in Merseburg, wie das Innenministerium weiter mitteilte.

Am 24. und am 25. Mai habe es ähnliche Vorfälle in Magdeburg und Halle gegeben.