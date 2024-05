Rassistischer Angriff? Mann schlägt Iranerinnen mit Flasche und Faust

Die Polizei sucht anhand von Videoaufnahmen nach dem Tatverdächtigen. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Angreifer die beiden Frauen am Montag in der Innenstadt zuvor mehrfach angeschrien, dass sie aus Deutschland verschwinden "und in ihr Heimatland zurückgehen sollen".

Der Mann habe einer der beiden Frauen eine Bierflasche ins Gesicht geschlagen und ihrer Begleiterin einen Faustschlag versetzt.

Die beiden Frauen erlitten eine Schnittwunde und einen Nasenbeinbruch. Der Täter sei nach dem Angriff davongerannt.

Ein Zeuge habe erfolglos versucht, ihn zu verfolgen. Die Identität des Angreifers blieb nach Angaben der Polizei zunächst unklar.