Nach Rassismus-Skandal auf Sylt: Erste "Rich Kids" verlieren ihre Jobs

In einem mittlerweile gelöschten Video singen die vorwiegend jungen Leute in weißen Hemden und mit Strickpulli über der Schulter in bester Champagnerlaune: "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!" Dumm nur, dass sie eindeutig zu erkennen und mittlerweile auch dank zahlreicher Hinweise identifiziert sind.

"Wie die meisten von euch habe auch ich voller Bestürzung das Video von Sylt mit den ausländerfeindlichen Parolen in den sozialen Netzwerken gesehen", schrieb die 28-Jährige in einer Instagram-Story, zu dem Vorfall an Pfingsten. "Abgesehen von dem ohnehin abscheulichen Inhalt des Videos hat es mich schockiert, verletzt und enttäuscht zu sehen, dass eine der Personen aus dem Video mit mir in einem Anstellungsverhältnis stand." Dort war die Beschuldigte als Assistentin tätig.

Karl habe nicht lange nachdenken müssen, um die Konsequenzen zu ziehen. In ihrem Beitrag distanzierte sie sich ausdrücklich vom Inhalt und auch von den Personen, die zu sehen gewesen waren. "Ich bin selbst Migrantin und als werdende Mutter steht alles, was in diesem Video zu sehen ist, für eine Gesellschaft, in der ich mein Kind nicht großziehen möchte", stellte sie weiter klar. Ihre Eltern waren einst aus Russland nach Dresden ausgewandert.

Den anderen "Rich Kids" wird es wohl ähnlich ergehen. Von vielen sind mittlerweile die Profile vor allem in Berufsportalen nicht mehr existent. Die Angst scheint bei ihnen groß zu sein ... Hätten sie mal vorher darüber nachgedacht!