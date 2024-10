Sächsische Bäckerei bringt umstrittenes Gebäck zurück: Neuer Name sorgt für Diskussion!

Der Möbius-Chef wies die Vorwürfe gegen sein Unternehmen und das Gebäck zurück. "Aus unserer Sicht muss man den Mohrenkopf nicht mit Rassismus in Zusammenhang bringen", so der Geschäftsführer in einem Interview mit Sachsen Fernsehen . "Die Gruppe wirft uns vor, rassistisch zu sein: Dem kann ich aus voller Überzeugung widersprechen."

Auf Instagram machten die "SektGabi*s" im April dieses Jahres auf die rassistische Bezeichnung aufmerksam und wendeten sich per E-Mail an Geschäftsführer Mathias Möbius. Sie forderten eine Stellungnahme und dass der Mohrenkopf zumindest namentlich aus den sächsischen Filialen verschwindet.

Nun kehrt das Pudding-Gebäck unter dem Namen "M-Kopf" zurück in die sächsischen Filialen. © xcitepress/Benedict Bartsch

In mehreren Videos lässt das Unternehmen die schokoladige Süßigkeit animiert die bisherigen Geschehnisse erzählen. So sieht man in einem Clip, wie das Gebäck zunächst sinnbildlich zensiert wird und wie daraufhin dicke Tränen fließen.

Anschließend zeigt Möbius sein umstrittenes Produkt in einer Urlaubsatmosphäre, in der das Gebäck eine Karte der Bäckerei erhält: "Lieber M*****kopf, unsere Kunden vermissen dich! Komm bitte zurück", liest man darauf.

Am Mittwoch teilte das Unternehmen dann in einem finalen Video mit, dass der Mohrenkopf ab sofort wieder in ihren Filialen zu finden ist - allerdings unter neuem Namen. Das Gebäck wird laut der Freien Presse ab dem heutigen Mittwoch in gewohnter Form als "M-Kopf" verkauft.

Mit diesem Ausgang der Debatte ist vor allem das Dresdner Kollektiv nicht zufrieden: "Die Entscheidung der Geschäftsführung, das Gebäck nun unter der Bezeichnung 'M-Kopf' zu verkaufen, welche lediglich eine Abkürzung der rassistischen Bezeichnung ist, bestätigt unsere Annahme, dass der Geschäftsführer sich nicht mit dem zugrunde liegenden Rassismus befasst hat und sich noch dazu bewusst dafür entscheidet, weiterhin rassistisch zu handeln", heißt es von den "Sekt-Gabi*s".