Video sorgt für Entsetzen: Türkei-Fans skandieren "Ausländer raus"

Stuttgart - In sozialen Medien verbreitet sich ein Video aus Stuttgart , in dem Fans des türkischen Fußballvereins Galatasaray Istanbul augenscheinlich die Parole "Ausländer raus" rufen.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Video von Partygästen auf Sylt zu bundesweiter Empörung geführt. Gäste hatten dort rassistische Parolen zur Melodie eines Partyhits gesungen.

Der türkische Titelverteidiger Galatasaray Istanbul hatte am Sonntag am letzten Spieltag der Süper Lig bei Konyaspor mit 3:1 (1:0) gewonnen und damit die Meisterschaft gewonnen. In mehreren Städten wurde gefeiert, unter anderem in Stuttgart.