Sylt-Video vor Innenausschuss: "Wir haben bei allen Staatsanwaltschaften des Landes Verfahren anhängig"

"Wir haben bei allen Staatsanwaltschaften des Landes, also sowohl in Flensburg, Itzehoe, Kiel und Lübeck, inzwischen Verfahren anhängig", sagte der leitende Oberstaatsanwalt, Georg-Friedrich Güntge, am Montag im Innen- und Rechtsausschuss des Kieler Landtages.

Dabei werde in sämtlichen Verfahren der Tatbestand der Volksverhetzung geprüft. Allerdings stellen ausländerfeindliche Parolen laut Güntge nicht automatisch eine Straftat der Volksverhetzung dar.

So müsse zu dem Rufen der Parolen auch die Aufstachelung zu Hass oder Gewalt kommen - daher müsse jeder Einzelfall analysiert werden.

Das Phänomen der Vereinnahme von Liedern durch Rechtsextremisten sei keineswegs neu, erläuterte die Staatssekretärin des Innenministeriums, Magdalena Finke. Die nun genutzte Parole stamme aus der rechtsextremistischen Szene der 90er Jahre und wurde ursprünglich von der NPD verwendet.

Das heißt, diejenigen, die das Lied jetzt vereinnahmen, müssten wissen, mit welcher Gruppierung sie sympathisieren - unabhängig davon, dass die Parole menschenverachtend ist. Dem Verfassungsschutz sind laut Finke bisher jedoch bei den ermittelten Personen bislang keine Bezüge zu rechtsextremistischen Bestrebungen bekannt.