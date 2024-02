Ukrainer (15) nach brutaler Attacke weiter in Klinik: Polizei geht Hinweisen nach

Für die Polizei nimmt der Fall dank erster wichtiger Hinweise richtig Fahrt auf. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Diesen werde aktuell nachgegangen, sagte eine Sprecherin der Polizei am heutigen Mittwoch.

Nach ersten Angaben hatten Zeugen den Angreifer als etwa 1,92 Meter groß und kräftig beschrieben. Der 15-Jährige befindet sich laut Polizei weiterhin in stationärer Behandlung und solle operiert werden.



Der Jugendliche hatte sich am späten Samstagabend in einem Imbiss aufgehalten. Dort geriet er nach ersten Erkenntnissen der Ermittler mit einem ihm unbekannten Mann in Streit.

Die Polizei hatte am Dienstag von fremdenfeindlichen Äußerungen des Täters berichtet. Der Täter solle "Heil Hitler" gerufen haben, sagte die Polizeisprecherin dazu am Mittwoch.