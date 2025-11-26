Razzia gegen mutmaßliche Diebesbande im Raum Köln: Drei Festnahmen

Köln/Bonn - Insgesamt neun Wohnungen im Großraum Köln /Bonn wurden bei einer Razzia der Polizei am frühen Mittwochmorgen durchsucht. Eine Frau (36) und zwei Männer (27, 37) wurden festgenommen.

Die Polizei war den mutmaßlichen Einbrechern schon seit Monaten auf der Spur. Am Mittwochmorgen klickten schließlich die Handschellen. (Symbolbild) © David Young/dpa

Die Verdächtigen sitzen nun in U-Haft. Ihnen wird vorgeworfen, Teil einer größeren Bande von Taschendieben und Einbrechern zu sein. Gegen sie hatte die Bonner Staatsanwaltschaft noch vor der Razzia Haftbefehle erlassen.

Zuvor hatte das Kriminalkommissariat der Bonner Polizei über mehrere Monate ermittelt.

Im Fokus der Beamten standen eigenen Angaben zufolge zwei Frauen (29, 36) und acht Männer (22, 27, 30, 31, 31, 32, 33, 37), die seit März 2025 "in verschiedenen Täterkonstellationen Taschendiebstähle und Wohnungseinbrüche in Wachtberg und Bonn begangen haben" sollen.

Bei den Wohnungsdurchsuchungen in Wachtberg, Köln, Rommerskirchen und Sundern wurden nach Angaben der Ermittler unter anderem Mobiltelefone, Aufbruchwerkzeuge, Schmuck und Tatkleidung sichergestellt.