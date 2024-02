Eingebrochen und zusammengeschlagen: Täter kannten einander!

Die Polizei musste in Burg bei Magdeburg eine Schlägerbande trennen. (Symbolbild) © 123RF/udo72

Gegen 21.20 Uhr brachen zwei Täter in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Külz-Straße in Burg bei Magdeburg ein. Dafür hebelten sie die Wohnungstür auf und griffen schließlich die Bewohner an.

Die Täter und die dort lebende Familie kannten einander offenbar, zuvor sei es schon mehrfach zu Auseinandersetzungen gekommen, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Beim Eintreffen der Beamten mussten sie gewaltsam in die Wohnung eindringen. Dort befand sich die Gruppe immer noch mitten in ihrer Schlägerei. Vier Personen waren verletzt, zwei von ihnen sogar stark.

Die Polizisten fesselten die Beteiligten und brachten sie zu Boden. Ein Täter war so aggressiv, dass gegen ihn Pfefferspray eingesetzt und er anschließend mit auf die Polizeiwache genommen werden musste.