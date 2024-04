14.04.2024 13:29 978 Erzgebirge: Reizgas im Club gesprüht, danach Schlägerei!

Am frühen Samstagmorgen kam es in einem Club in Stollberg (Erzgebirge) erst zu einer Reizgas-Attacke, danach zu einer Schlägerei vor der Lokalität.

Von Claudia Ziems

Stollberg - In einem Club in Stollberg (Erzgebirge) kam es am frühen Samstagmorgen erst zu einer Reizgas-Attacke, danach zu einer Schlägerei vor der Lokalität. Mehrere Personen wurden verletzt. Die Polizei sucht Zeugen der Schlägerei. (Symbolbild) © Bildmontage: dpa/Arne Dedert, dpa/Boris Roessler Gegen 4 Uhr sprühten laut Polizei Unbekannte aus einer Gruppe heraus in der Diskothek in der Auer Straße mit Reizgas. Betroffen waren vier Gäste (w/17, m/18, w/22, m/25). Kurze Zeit später sollen dann der 18-Jährige und der 25-Jährige vor dem Club gemeinsam auf eine Sechsergruppe (1x 24, 5x 34 - alle Männer) eingeschlagen haben. "Anschließend war das Duo geflüchtet und konnte zusammen mit den beiden Frauen (17, 22) durch alarmierte Polizisten im Umfeld festgestellt werden. Der 24-Jährige sowie drei 34-Jährige erlitten leichte Verletzungen, welche ebenso wie die Reizgasverletzungen des Quartetts durch hinzugerufene Rettungskräfte versorgt wurden. Bei den Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige", heißt es weiter.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat die Taten in bzw. vor der Diskothek in der Auer Straße beobachtet und kann Angaben machen? Weitere Zeugen werden gebeten, sich zu melden. Hinweise werden im Polizeirevier Stollberg unter der Telefonnummer 037296 90-0 entgegengenommen.



