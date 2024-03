20.03.2024 11:29 Eskalation auf Klassenfahrt: Schüler prügeln und würgen sich im Hostel

Unschöne Szenen haben sich am Dienstagabend in einem Hostel in Weimar ereignet.

Von Christian Rüdiger

Weimar - Unschöne Szenen haben sich am Dienstagabend in einem Hostel in Weimar ereignet. Während der Klassenfahrt ging es zwischen den Schülern nicht immer friedlich zu. (Symbolfoto) © 123RF/rilueda Laut Polizeiangaben war die Stimmung zwischen mehreren Jugendlichen während einer Klassenfahrt eskaliert. Die Schüler gingen bei der Auseinandersetzung nicht gerade zimperlich miteinander um. Wie die Beamten erklärten, wurde sich geschubst, gewürgt und geschlagen. Ernsthaft verletzt wurde von den 15- und 16-jährigen Jungs aber niemand. Darüber hinaus wurden mehrere Anzeigen aufgenommen und die Eltern der betroffenen Schüler informiert. Diese Klassenfahrt wird den Beteiligten wohl etwas länger in Erinnerung bleiben - wenn auch nicht gerade positiv.

