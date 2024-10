Gruppe geht mit Messer auf Teenager-Trio los: Wer hat die Attacke beobachtet?

Halle (Saale) - Die Hallenser Polizei musste am Mittwochabend einen gewalttätigen Streit auflösen.

Die Polizei ermittelt zu einer Auseinandersetzung in Halle. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Die Beamten wurden gegen 21.20 Uhr alarmiert, nachdem zwei Männergruppen in der Großen Ulrichstraße aneinander geraten waren. Das teilte Polizeisprecher Alexander Junghans mit.

Demnach wurde ein Trio im Alter von 16 bis 19 Jahren von einer Fünfergruppe im Alter von 20 bis 40 Jahren angegriffen. Im Laufe der Attacke kamen noch weitere unbekannte Täter dazu.

Worum es bei dem Streit ging, ist laut dem Sprecher bisher unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

"Der 19-Jährige wurde bei der Tat mit einem Messer am Bein verletzt und musste ambulant in einer Klinik medizinisch behandelt und versorgt werden", hieß es in der Polizeimeldung.

Seine beiden jüngeren Begleiter wurden vor Ort medizinisch versorgt.