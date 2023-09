23.09.2023 08:51 9.327 Massenschlägerei mit 20 Personen an Tankstelle: Mann wird brutal niedergestreckt!

In der Nacht von Freitag auf Samstag (23. September) kam es an einer Tankstelle an der Kronprinzenstraße in Solingen zu einer Massenschlägerei.

Solingen - In der Nacht von Freitag auf den heutigen Samstag kam es an einer Tankstelle an der Kronprinzenstraße in Solingen zu einer Massenschlägerei. Rettungskräfte versorgen das im Gesicht verletzte Opfer (sitzend) der Massenschlägerei. © Gianni Gattus Nachdem es an selbiger Stelle bereits vor rund einer Woche wegen eines Raubüberfalls zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen war, mussten die Beamten diesmal erneut mit zahlreichen Beamten zum Tatort ausrücken. Laut ersten Informationen kam es gegen 1.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Insgesamt sollen etwa 20 Personen in den Streit involviert gewesen sein. Zunächst beleidigten sich die Kontrahenten lautstark, ehe schließlich die Fäuste flogen. Eine männliche Person wurde dabei so hart von einer Faust im Gesicht getroffen, dass sie zu Boden stürzte und liegen blieb. Schlägerei Bisse und Schnittwunden: Bistro-Besitzer und Gast nach Schlägerei schwer verletzt Anschließend flohen mehrere Beteiligte mit ihren Fahrzeugen vom Einsatzort. Als wenig später die Polizei anrückte, um die Lage auf dem Tankstellengelände unter Kontrolle zu bringen, war der größte Teil der Kontrahenten bereits geflohen. Zurück blieb unter anderem der niedergeschlagene Mann. Aufgrund seiner Verletzungen im Gesicht wurde ein Rettungswagen alarmiert, der das Opfer in eine Klinik brachte. Die genauen Hintergründe der Massenschlägerei sind noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

