17-Jähriger mit Baseballschläger verprügelt

Rostock - Gewalteskalation in den Rostocker Wallanlagen!

Polizisten suchen die Rostocker Wallanlagen ab. © Stefan Tretropp

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, griff eine Gruppe am Freitag gegen 21.07 Uhr einen 17-Jährigen mit einem Baseballschläger an.

Die fünf bis sechs Täter schlugen und traten auch auf den Jugendlichen ein.

Dadurch erlitt der 17-Jährige Kopfverletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik.

Die Polizei fahndete mit sechs Streifenwagen nach den Tätern, doch die konnten entkommen. Der Kriminaldauerdienst sicherte Spuren.

Nach TAG24-Informationen soll es sich bei den Angreifern ebenfalls um Jugendliche oder junge Erwachsene handeln.