30.06.2025 06:22 Streit zwischen Familien eskaliert: Massenschlägerei mit 100 Beteiligten

Bei einer Massenschlägerei mit bis zu 100 beteiligten Menschen in Heiligenhaus in Nordrhein-Westfalen sind am Sonntagabend sieben Menschen verletzt worden.

Von Taylan Gökalp Heiligenhaus - Bei einer Massenschlägerei mit bis zu 100 beteiligten Menschen in Heiligenhaus in Nordrhein-Westfalen sind am Sonntagabend sieben Menschen verletzt worden.

Sieben Menschen verletzt, Schwere unklar

Streit zwischen zwei Großfamilien eskalierte

Polizei zog 80-100 Beamte zusammen

Einsatz dauerte bis späte Abendstunden Mehr anzeigen Rund 80 bis 100 Einsatzkräfte der Polizei waren nötig, um die Situation unter Kontrolle zu bekommen. © Tim Oelbermann Zuvor sei ein Streit zwischen zwei Großfamilien ausgebrochen, der schließlich eskalierte, teilte die Polizei Mettmann mit. Über die Schwere der Verletzungen wurde zunächst nichts bekannt. Auch, ob Waffen zum Einsatz kamen, war vorerst unklar. Worum es in dem Streit ging, werde noch ermittelt, sagte ein Sprecher. Beide Familien seien dem Clan-Milieu zuzuordnen. Über die Nationalität der Beteiligten wurde zunächst nichts bekannt. Schlägerei Mit Schlagringen und Gürteln: Gruppen prügeln aufeinander ein - sieben Verletzte Schlägerei Betrunken und laut: Gruppe prügelt auf Anwohner ein Die Schlägerei hatte am Abend gegen 19.30 Uhr begonnen. Die Polizei zog sofort zahlreiche Kräfte zusammen, darunter auch Beamte der Bereitschaftspolizei. Der Sprecher schätzte die Anzahl der beteiligten Beamten auf 80 bis 100. Spezialkräfte seien nicht darunter gewesen. Auch ein Polizeihubschrauber kam zeitweise zum Einsatz, um die Lage im Blick zu behalten. Der Einsatz dauerte bis in die späten Abendstunden. Inzwischen ist die Konfliktsituation aber gelöst, so der Sprecher. Diverse Personalien wurden aufgenommen. Ob es Festnahmen gab, war zunächst nicht bekannt.

Titelfoto: Tim Oelbermann