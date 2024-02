24.02.2024 11:58 Weil er angeblich ein Auto beschädigt haben soll: Gruppe geht auf 47-Jährigen los

Am Freitagabend musste die Polizei in Halle in eine tätliche Auseinandersetzung eingreifen.

Von Annika Rank

Halle (Saale) - Am Freitagabend musste die Polizei in Halle in eine Schlägerei eingreifen. Der 47-Jährige musste sich gegen eine Gruppe verteidigen. (Symbolbild) © 123RF/andranik2018 Nach Angaben von Polizeisprecherin Ulrike Diener wurde ein 47-jähriger Hallenser gegen 21.15 Uhr in der Albert-Einstein-Straße von mehreren Personen angegriffen: Schnell entwickelte sich der verbale Konflikt in einen handfesten Streit. Wie die Ermittler herausfanden, hatten die Angreifer vermutet, dass der Mann ein geparktes Auto beschädigt hatte, weshalb sie auf ihn losgegangen waren. Wie sich später herausstellte, hatte der 47-Jähriger allerdings gar nichts mit dem Schaden zu tun. Schlägerei Brutale Attacke auf offener Straße: Junge Männer prügeln 28-Jährigen krankenhausreif Bei dem Streit wurde er leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: 123RF/andranik2018