Bewaffneter überfällt Geschäft und erbeutet Geld: Mitarbeiterin erleidet Schock

Die Polizei sucht nach einem Überfall auf ein Geschäft den Täter sowie Zeugen. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Wie die Behörde am Samstagabend mitteilte, geschah der Überfall in der Filiale am frühen Morgen gegen 5.30 Uhr in der Straße Am Busbahnhof in der Kleinstadt Egeln.

Demnach hatte ein bislang unbekannter Täter das Gebäude betreten und die beiden 38 und 62 Jahre alten Frauen aufgefordert, den Tresor zu öffnen. "Seine Forderung untermauerte der Täter durch Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes", heißt es weiter.

Die Mitarbeiterinnen kamen der Aufforderung nach und der Mann habe daraufhin einen bislang noch nicht ermittelten Geldbetrag entnommen. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung.

Die jüngere der beiden Frauen erlitt einen Schock.

Im Rahmen der noch andauernden Ermittlungen ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen des Geschehens. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: