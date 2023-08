13-Jährige aus Lenzen konnte endlich gefunden werden!

Die seit dem 9. August vermisste 13-Jährige ist wohlbehalten wieder aufgefunden worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Demnach habe eine Mitarbeiterin eines betreuten Wohnens die 13-Jährige am Donnerstagnachmittag im Zimmer ihres Bekannten (18) angetroffen und die Berliner Polizei alarmiert. Im Anschluss haben die Beamten die Mutter des vermissten Mädchens informiert, welche die 13-Jährige nach Polizeiangaben noch am Abend aus Berlin abholte.

Die 13-Jährige hatte sich am Mittwoch vergangener Woche aus ihrem Elternhaus in Lenzen entfernt und war durch ihre Mutter als vermisst gemeldet worden. Erst nach tagelanger Suche durch die Brandenburger und Berliner Polizei konnte das Mädchen, das zu Beginn ihres Verschwindens in Berlin vermutete wurde, aufgefunden werden.

Der Polizei zufolge ist die betreffende Wohnung bereits am Mittwoch überprüft worden, jedoch habe die Polizei dort niemanden angetroffen.

Der 18-Jährige selbst befindet sich derzeit nicht in Berlin.