13-Jährige spurlos verschwunden! Adele kam nicht zur Schule, die informiert Eltern

Adele K. (13) wird seit Donnerstag vermisst. © Bildmontage: Polizeidirektion Leipzig, Carsten Rehder/dpa

Wie Polizeisprecher Chris Graupner am Freitag mitteilte, sei Adele K. zuletzt am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in der elterlichen Wohnung in der Bauvereinsstraße in Oschatz gesehen worden.



Am frühen Donnerstagmorgen habe sie diese in unbekannte Richtung verlassen. Weil sie in der Schule jedoch nicht erschienen war, seien von dort aus gegen 9 Uhr die Eltern des Mädchens informiert worden.

Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen und kehrte auch nicht selbstständig nach Hause zurück, weshalb die Polizei nun die Öffentlichkeit um Hilfe bittet.

Die Vermisste kann folgendermaßen beschrieben werden: