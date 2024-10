13-Jähriger vermisst! Wo ist Konstantin aus Burg?

Burg - Aktuell wird in Burg ( Jerichower Land ) nach einem 13 Jahre alten Jungen gesucht . Wo ist er und wer kann Hinweise geben?

Konstantin P. (13) ist er vor Kurzem von Bismark nach Burg gezogen. © Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizeirevier Jerichower Land

Zuletzt wurde Konstantin P. am gestrigen Donnerstag gegen 20 Uhr an seiner Wohnanschrift in Burg gesehen.

Der 13-Jährige ist vor Kurzem in die Stadt gezogen und kennt sich noch nicht in der Umgebung aus, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit.

Aus diesem Grund könne eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden.

So wird der Junge beschrieben:

circa 1,76 Meter groß



mittlere Statur



braunes kurzes Haar



Hose und Jacke in Camouflage-Optik



schwarze Stoffturnschuhe



Vermutlich ist er zu Fuß unterwegs. Die Ermittler schließen auch nicht aus, dass er mit dem Bus oder der Bahn in seine frühere Heimat Bismark (Landkreis Stendal) gefahren ist.