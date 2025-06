13-Jähriger war wochenlang verschwunden: Polizei gibt Entwarnung

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erschien der vermisste Junge am gestrigen Mittwoch in Begleitung eines Verwandten auf einem Kieler Polizeirevier.

In Abstimmung mit den zuständigen Behörden bleibt der Teenager zunächst in Kiel. Die Polizei bedankte sich für die Mithilfe der Bevölkerung.