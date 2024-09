14-Jähriger aus Finsterwalde vermisst: Wer hat Collin Finn gesehen?

Mit diesem Foto des Vermissten erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. © Polizeidirektion Süd

Der 14-Jährige wurde zuletzt am 18. September in seiner Jugendhilfeeinrichtung bei Finsterwalde gesehen, wie die Beamten am heutigen Montag mitteilten.

Am selben Tag verließ er den Angaben zufolge die Unterkunft und kehrte nicht mehr zurück. Die Beamten suchten bislang vergeblich nach dem 14-Jährigen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt:

Wer hat Collin Finn T. seit dem 18. September 2024 gesehen?

Wer kann Hinweise zu seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort geben?

Collin Finn ist etwa 1,60 Meter groß und von normaler Statur. Er hat kurzes gelocktes Haar und trägt eine schwarze Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine hellblaue Jeans, einen dunklen Pullover und schwarze Schuhe.