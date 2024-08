Er traf heimlich Vorbereitungen: 15-Jähriger aus Plauen nach Monaten wieder aufgetaucht

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der 15-Jährige aufgefunden. Die seit mehr als zwei Monaten laufende Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet.

Der 15-Jährige verschwand am 28. Mai aus der Wohnung der Eltern. (Symbolbild) © Patrick Seeger/dpa

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Jugendlichen.

Er verschwand, nachdem er heimlich ein paar Vorbereitungen getroffen hatte, am Vormittag des 28. Mai aus der Wohnung der Eltern in der Martin-Luther-Straße in Plauen.

Seitdem ist der 15-Jährige verschwunden.

"Da alle bisherigen Maßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun um Mithilfe der Bevölkerung", heißt es weiter.