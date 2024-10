19-jähriger nach Feier vermisst - Polizei: "Wir befürchten das Schlimmste"

Melbeck - Rund 48 Stunden nach dem Verschwinden eines 19-jährigen Studenten bei einer Party auf einem Campingplatz an der Ilmenau prüft die Polizei weitere Suchmaßnahmen.

"Wir befürchten das Schlimmste", sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Derzeit gebe es keine heiße Spur, die Ermittlungen würden aber fortgeführt, sagte ein Polizeisprecher.

Möglicherweise werde noch einmal punktuell oder mit einem Sonarboot nach dem Mann gesucht.

Die Beamten hatten die Suche nach dem Hamburger Studenten am Sonntag zunächst beendet, wie die Polizei mitteilte.

Der den Angaben nach stark alkoholisierte 19-Jährige war während einer Party in der Nacht zum Samstag in Melbeck in Niedersachsen spurlos verschwunden.

Die Beamten gehen von einem Unglücksfall aus.

"Wir befürchten das Schlimmste", sagte ein Sprecher am Sonntag. Hinweise auf ein Gewaltdelikt gebe es nicht.