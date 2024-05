"Mit Zauber belegt": Vermisster Mann nach 26 Jahren aufgetaucht

Djelfa - Verrückte Aufklärung eines Vermisstenfalls in Algerien!

Omar B. (45) wurde nach 26 Jahren wiedergefunden. © Justizministerium Algerien

Nur 200 Meter von seinem eigentlichen Zuhause entfernt wurde Omar B. jetzt – ganze 26 Jahre nachdem er verschwand – aufgefunden. Das teilte das algerische Justizministerium am heutigen Dienstag mit.

Im Alter von 19 Jahren verschwand der Mann 1998. Nun fanden ihn Ermittler inmitten eines Heuhaufens, der nur wenige Gehminuten von seinem damaligen Wohnort in der Stadt Djelfa entfernt liegt.

Die Eltern des mittlerweile 45-jährigen Mannes nahmen damals an, dass ihr Kind während des Bürgerkrieges in Algerien (1991-2002) entführt oder gar getötet worden sei. Doch der schlimmste Fall trat nicht ein!

Weil sich der Bruder des Entführers (61) in den sozialen Medien wegen eines Erbschaftsstreits beschwerte, rückte die Justiz in der Scheune an und fand dort den offenbar verwirrten Vermissten.

Er rief lokalen Medienberichten zufolge zu keiner Zeit um Hilfe, da er davon ausging, dass "sein Entführer ihn mit einem Zauber belegt hatte".