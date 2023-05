27-Jähriger verschwindet im Wald: Vermisster in Sachsen-Anhalt gefunden

Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte wurde "Herr E." in einem Krankenhaus in Sachsen-Anhalt gefunden, in welchem er medizinisch versorgt wird.

Beilrode - Bereits Ende April verschwand "Herr E." aus seiner Wohngemeinschaft in Leipzig . Am 1. Mai traf die Polizei noch auf den jungen Mann und übergab ihn in ein Krankenhaus - seitdem fehlt jede Spur von ihm.

Letztmalig wurde der 27-Jährige in einem Waldstück in der Nähe von Torgau gesehen. © Bildmontage: 123RF/wirestock, Polizei Leipzig

Nach Angaben der Polizei war der 27-Jährige in einer Wohngemeinschaft in der Arno-Nitzsche-Straße untergebracht, aus der er am 28. April verschwand.

Am 1. Mai traf ihn die Polizei in Beilrode an, wo er wegen seines Gesundheitsstatus in ein Krankenhaus in Torgau gebracht werden musste. Am Dienstag, dem 2. Mai, wurde er entlassen und verschwand.

Letztmalig sah man "Herr E.", wie die Polizei ihn nennt, am Ende der Konsumstraße in einem Waldstück in Beilrode bei Torgau.

"Da eine Eigengefährdung aufgrund seines Gesundheitszustandes sowie seiner Orientierungslosigkeit nicht ausgeschlossen werden kann, wendet sich die Polizeidirektion Leipzig nun an die Öffentlichkeit und bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten", teilte die Justizbehörde mit.

Wo sich "Herr E." aufhalten könnte, ist nicht bekannt.