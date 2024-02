Er war über drei Wochen spurlos verschwunden: 40-Jähriger aus Leipzig wieder da

Wie die Leipziger Polizei am Montag berichtete, kehrte der Vermisste am Sonntag wohlbehalten wieder nach Hause zurück. Die Suche nach ihm kann somit beendet werden.

Der Mann aus Leipzig wurde bereits seit mehr als drei Wochen vermisst. © Bildmontage: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa, Polizeidirektion Leipzig

Wie die Behörde am Donnerstag mitteilte, werde der 40-Jährige aus dem Stadtteil Gohlis bereits seit 30. Januar vermisst. An jenem Tag wurde er morgens gegen 1 Uhr zuletzt an seiner Wohnanschrift gesehen, kehrte danach jedoch nicht dorthin zurück.

"Mögliche Hinwendungsorte befinden sich in Gohlis und in Wäldern", hieß es vonseiten der Polizei weiter.

Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden könne und die Suchmaßnahmen bislang in Leere liefen, wird nun öffentlich nach dem vermissten Mann gesucht.