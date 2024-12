81-Jähriger aus dem Vogtland vermisst

Bisherige Suchmaßnahmen nach dem 81-Jährigen der Polizei blieben erfolglos. (Symbolbild) © dpa/Jan Woitas

Wie die Polizei mitteilte, wird der Senior seit Mittwochabend vermisst. Er wurde zuletzt gegen 17.30 Uhr in einem Pflegeheim in Treuen am Kastanienweg gesehen.

Ursprünglich stammt der 81-Jährige aus dem Auerbacher Ortsteil Reumtengrün.

Die bisherigen polizeilichen Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Da sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte, bittet die Polizei nun um Eure Mithilfe.

Der 81-Jährige wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,70 Meter groß

schlank

kurze, graue Haare

trägt große, helle Brille

bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einem dunklen Pullover mit Muster (siehe Foto unter folgendem Link)

er ist gut zu Fuß

Ein Foto des Vermissten findet Ihr unter https://www.polizei.sachsen.de/de/MI_2024_110914.htm. Auf dem Bild ist auch die Kleidung zu sehen, die der 81-Jährige bei seinem Verschwinden trug.