84-Jährige aus Teltow möglicherweise in hilfloser Lage: Wo ist Ingrid T.?

Wo ist Ingrid T. (84) aus Teltow? © Polizei Brandenburg / Christophe Gateau/dpa (Bildmontage)

Die 84-Jährige wurde an diesem Abend zuletzt gegen 19.30 Uhr in einem Seniorenzentrum in Teltow gesehen.

Bisherige Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Es könnte sein, dass sich Ingrid in einer hilflosen Lage befindet. Daher bitten die Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Frau wird wie folgt beschrieben: